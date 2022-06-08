إجمالي إصابات كورونا بالجزائر يقارب 265 ألفا

ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 265 ألفا و904 حالات وذلك عقب تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الصحة الجزائرية في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي استقر عند 6 آلاف و875 حالة في ظل عدم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.