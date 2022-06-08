أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم الزمالك، أنه تفاوض مع ثريا محمد، لاعبة فريق السلة بالنادي الأهلي، من اجل الانضمام للأبيض، بداية من الموسم المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «اتمنى بالتأكيد ضم لاعبة بحجم ثريا محمد لصفوف الزمالك، وتفاوضت مع جميع لاعبات كرة السلة في المستوى الأول من أجل الانضمام للزمالك ولكن هناك عقبات».

وأضاف: «من ضمن تلك العقبات هي أن الفريق لا ينافس على المراكز المتقدمة في المواسم الماضية، بجانب أن هناك من يرفض بطريقة أو بأخرى الانضمام للأبيض».

وشدد: «نبحث عن مصلحة الفريق دائما، ونضع في الاعتبار كل عوامل النجاح، وكما أعلنا مسبقا سنفاوض أي لاعب ينتهي عقده مع ناديه ويمكننا الاستفاده منه».

وحول مدرب فريق اليد الجديد، كشف: «أوليفر روي سيرد علينا غدًا بشأن تدريب فريق كرة اليد، ومدرب آخر إسباني، وسأطرح الأمر على مجلس الإدارة».