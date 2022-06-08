اتحاد الصناعات: لجنة مشتركة مع وزارة التجارة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، تفاصيل اجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، الثلاثاء.

وقال السويدي، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، على فضائية «الحياة» مساء الثلاثاء، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تيسر عمل المستثمرين والمصنعين في مختلف المجالات لتعزيز دور القطاع الخاص.

وعن بيروقراطية التعامل مع الإجراءات أكد «السويدي»، أن بعض القوانين والتشريعات لم تنفذ كما يجب أن تكون لصالح الصناعة والدولة، خلال الفترة الماضية، ذاكرا على سبيل المثال (التراخيص وتخصيص الأراضي)، مطالبا بوضع توصيات لإيجاد آليات لتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن وجود لجنة مشترك بين اتحاد الصناعات، وجميع الهيئات، ووزارة التجارة والصناعة، تعمل وفق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاتها بصفة أسبوعية على أن يتم عقد الاجتماع الأول مطلع الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية اليوم الثلاثاء، لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق المستهدفات والخطط التنمية الصناعية والمستدامة.