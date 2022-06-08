إلزام البنوك البريطانية بدفع رسم سنوي للبنك المركزي

قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن البنوك الكبرى في بريطانيا ستدفع رسما سنويا لبنك إنجلترا المركزي في إطار نموذج تمويل جديد يستهدف عدم الحاجة إلى السحب من احتياطيات البنك المركزي لتغطية نفقات تشغيله.

وذكرت بلومبرج أن كل البنوك البريطانية وجمعيات البناء التي تمتلك أصولا تزيد قيمتها عن 600 مليون جنيه إسترليني (753 مليون دولار) ستساهم في نموذج التمويل الجديد من خلال دفع الرسم المتوقع وصول حصيلته إلى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني سنويا يستخدمها بنك إنجلترا المركزي في تمويل أنشطة تحليل وأبحاث السياسة النقدية ومتابعة السوق المصرفية ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضافت بلومبرج أن النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الخزانة البريطانية سيحل محل النظام المعقد لتمويل البنك المركزي والذي فشل في تغطية نفقات البنك خلال العام الماضي.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية أنه تم تمويل العجز في ميزانية بنك إنجلترا المركزي خلال العام الماضي من خلال رأسمال واحتياطيات البنك. ولم يتمكن البنك من صرف توزيعات نقدية لوزارة الخزانة لأول مرة في العصر الحديث.

في الوقت نفسه، فإن الرسم الجديد الذي سيكلف البنوك أكثر قليلا من تكلفة النظام الحالي، يأتي إلى جانب الرسوم البالغة قيمتها حوالي 300 مليون جنيه إسترليني التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالية لصالح هيئة الانضباط المالي التابعة للبنك المركزي.