تقرير: إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام جنود إسرائيليين مدينة رام الله

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أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات إسرائيلية عدة أحياء في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء/الخميس البلدة القديمة من مدينة رام الله؛ تمهيدا لهدم منزل الأسير إسلام فروخ، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت وزارة الصحة بأن 6 إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، إحداها إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الخاصرة، وإصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وذكرت وفا أن العشرات من الآليات العسكرية اقتحمت عدة أحياء في مدينة رام الله، وتمركزت في منطقة "رام الله التحتا"، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي للاقتحام.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدة القديمة بالكامل، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل.