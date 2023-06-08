توعية رجال الدين الإسلامي والمسيحي في سوهاج بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على استثمارات الدولة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رحلة تعريفية لرجال الدين الإسلامي بمدينة سوهاج لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية؛ للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول في إنتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها في 181 قرية بمحافظة سوهاج والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تم تنفيذ ندوة توعوية لرواد مطرانية أخميم؛ لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وفي نهاية اللقاء، تم إصلاح السباكة الداخلية وتركيب القطع الموفرة للمياه كنموذج لحث المواطنين على أهمية استخدام القطع الموفرة في ترشيد الاستهلاك، كما تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.