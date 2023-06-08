قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة الغربية، غالبيتهم من بلدة بيتا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال في جنين الشابين نديم محمد أبو صلاح، وباسل محمد عز الدين، من بلدة عرابة، جنوب المحافظة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال: وليد عبد الله عديلي (28 عاما)، ومحمد خيري أبو زيتون (20 عاما)، وفايز عزت حمايل (52 عاما)، ونجله جهاد (28 عاما)، ومراد نايف حمايل (28 عاما)، وعودة صبيح حمايل (29 عاما)، ومنصور أحمد حمايل (31 عاما)، وأحمد عوض حمايل (65 عاما)، وعماد أحمد إدريس (29 عاما)، ورائد حسن قواريق (23 عاما)، وحاتم إسماعيل حمايل (21 عاما)، وسالم حمدان حمايل (24 عاما)، وبراء جميل حمايل (25 عاما) وشقيقه ضياء (27 عاما)، وراجح صالح خضر (21 عاما)، وعبادة عبد المنعم دويكات (32 عاما)، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال: الطفل كرم محمد داوود، والطفل زين محمد بدر، ووالده، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محيي أبو فنار من بلدة يطا جنوبا، والأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (19 عاما) من بيت أمر شمالا.