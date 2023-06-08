البيت الأبيض ينفي اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق نووي مؤقت

نفى البيت الأبيض، اليوم الخميس، تقريرا إعلاميا أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت، تقلص بموجبه طهران برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "التقرير غير صحيح ومضلل"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

كان موقع "ميدل إيست آي" الإخباري، قد نقل عن مصادر لم يكشف هويتها، قولها إن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل إلغاء بعض العقوبات.

ويوم الاثنين، كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القول إن إيران لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، ولن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.

وأضاف بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل: "إذا رفضت إيران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".