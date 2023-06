أهلي جدة يرغب في التعاقد مع رياض محرز

يرغب نادي أهلي جدة السعودي، في التعاقد مع الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" اهتمام الأهلي السعودي لضم محرز مؤكد وملموس حيث يرغبون في التعاقد مع النجم الجزائري خلال الميركاتو الصيفي القادم".

وأضاف رومانو:" أهلي جدة لم يتواصل مع مانشستر سيتي حتى الآن، وما زال هناك مفاوضات مع اللاعب".

وأوضح الإيطالي:" مانشستر سيتي سيطلب مقابل مادي من أجل التخلي عن محرز ولا توجد فرصة للسماح له بالمغادرة مجانا".

وينتهي عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي عام 2025.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إنتر الإيطالي يوم السبت المقبل على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

