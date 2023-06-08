الإعلام الفلسطينية: استهداف الاحتلال للصحفيين استخفاف بكل القوانين والمعاهدات الدولية

ذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الخميس، أن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي المباشر للصحفيين خلال اقتحام مدينة رام الله فجرا، جزء من العدوان المفتوح ضد حراس الحقيقة، وإمعان في الاستخفاف بكل القوانين والمعاهدات التي توفر الحماية للإعلاميين خلال عملهم.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي أن إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام على الطواقم الإعلامية بشكل مباشر، والإصابة الخطيرة للمصور مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس، وإصابة المصور ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، تتطلب محاسبة جيش الاحتلال، الذي يستسهل الضغط على الزناد ضد الصحفيين، ويعتدي مع سبق الإصرار عليهم.

وحثت الوزارة الهيئات والأطر العالمية، وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى ترجمة قراراته الخاصة بحماية الصحفيين ومحاسبة المعتدين عليهم، وعدم انتظار شهيد جديد من الصحفيين الفلسطينيين، والكف عن التراخي في اقتياد قتلة الشهيدتين شيرين أبوعاقلة، وغفران وراسنة، وغيرهما من شهداء الصحافة الفلسطينية إلى العدالة الدولية.