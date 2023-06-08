أفغانستان: مقتل 11 وإصابة 30 في حادث انفجار المسجد شمال البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة 30 بجروح في انفجار الخميس، خلال تشييع جثمان حاكم ولاية اغتيل في هجوم انتحاري الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الخميس، قالت الوزارة في بيانها إن انفجارًا في المسجد النبوي في مدينة فيض آباد، وقع الساعة الحادية عشر صباحًا (بالتوقيت المحلي)، بينما كان يشارك عدد كبير من المواطنين في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية بدخشان بالوكالة.

وأعلن تنظيم داعش، يوم الثلاثاء، مسئوليته عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان الواقع في شمال أفغانستان.

وقال التنظيم على حسابه على تليجرام، إن «مقاتليه نجحوا اليوم في ركن سيارة مفخخة وتفجيرها على سيارة نائب حاكم إقليم بدخشان لدى مرورها من أمام بوابة المحكمة العامة، وسط مدينة فيض آباد عاصمة الإقليم».

يأتي هذا بعدما قتل نائب حاكم ولاية بدخشان شمال أفغانستان نصار أحمد أحمدي وسائقه، وأصيب 6 أشخاص جراء تفجير استهدف مركبته.

وذكر مسئول في طالبان أن انتحاريا أقدم على تفجير مركبته خلال سير نائب حاكم الولاية من الطريق.

وسبق أن تعرض نصار أحمد أحمدي لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على مركبته في يونيو العام الماضي.

واستهدف تنظيم داعش خراسان قائد شرطة ولاية بدخشان في تفجير انتحاري، في ديسمبر العام الماضي.

ووقع الانفجار أمام بوابة المحكمة العامة في بدخشان، بالقرب من مقر حاكم الولاية.