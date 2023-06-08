تراجع وتيرة التصحر في منطقة الأمازون منذ تولي لولا دي سيلفا رئاسة البرازيل

أعلنت وزارة البيئة البرازيلية أمس الأربعاء، أن وتيرة التصحر في منطقة الأمازون تراجعت بصورة كبيرة منذ تولي لويس ايناسيو لولا داسيلفا رئاسة البرازيل.

وأظهرت البيانات الرسمية من وكالة البحث الفضائي أن المنطقة التي تعرضت للتصحر في الأمازون تراجعت بنسبة 31% خلال أول خمسة أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى النقيض، ارتفعت وتيرة التصحر في كيرادو، غابات السافانا الرطبة في جنوب شرق البرازيل، بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي.

وبدأ لولا فترة رئاسة ثالثة في الأول من يناير الماضي. ولم يكن لولا يعد شخصية معنية بشؤون البيئة خلال فترتي رئاسته السابقتين من 2003 إلى 2010، ولكنه تعهد الآن بتعزيز حماية البيئة والمناخ.