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شهدت محافظة المنيا، أمطارا غزيرة وطقسا غائما، ورياحا مثيرة للأتربة والرمال، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق، وسقوط أشجار على الطريق الدائري.

ومن جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع حالة الطوارئ والاستعداد لموجة الطقس السيئ.

وطالب "القاضي"، رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على مخرات السيول، وإزالة أية عوائق أو تعديات.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات، برفع الأشجار التي سقطت على الطرق الدائرية والزراعية وإصلاح أعطال الكهرباء وشبكة النت، حيث شهدت منطقة غرب المنيا قطع الكهرباء وفصل التليفونات؛ بسبب الرياح والأمطار.