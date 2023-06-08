وزير الخارجية الأمريكي: الحرب ضد داعش لم تنته بعد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحرب التي تشنها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد، مؤكدة قدرة وقوة هذا التحالف على دحر هذا التنظيم من جميع الدول من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالم.

وقال بلينكن ـ في كلمة خلال أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش اليوم الخميس ـ إن "التحالف الدولي الذي يضم 86 دولة يعمل مع جميع الدول لتعزيز قدراتها على مكافحة داعش وتمكينها من دحض عودته مرة أخرى، مشيرا إلى أن التحالف تمكن من دحر هذا التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا .

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ـ حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية ـ إلى العواقب التي خلفها انتشار هذا التنظيم في العراق وسوريا، مشددا على ضرورة الالتزام بأهداف تحقيق الاستقرار والأمن.

وأضاف أن التحالف يسعى إلى جمع 601 مليون دولار كجزء من حملة التعهدات لتحقيق الاستقرار، مؤكدا عزم الولايات المتحدة تقديم 7ر148 مليون لهذا الصندوق لتلبية احتياجات العراق وسوريا لمعالجة نقاط الضعف التي استغلها تنظيم داعش الإرهابي.