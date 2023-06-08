تركيا واليونان تبعثان بإشارات إيجابية بشأن تدفق المهاجرين

سعت تركيا واليونان، عبر إشارات مشجعة على مدار اليومين الماضيين، إلى إيصال رسالة تفاهم بشأن تدفق المهاجرين عبر حدود إيفروس بين البلدين، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الخميس.

وفي هذا الشأن، أجلت السلطات التركية صباح أمس الأربعاء، القسم الأكبر من نحو 300 لاجئ، أو مهاجر، كانوا عالقين لعدة أيام بجزيرة في نهر إيفروس بالقرب من نيا فيسا.

وقالت مصادر شرطية إن قوات الدفاع المدني التركي أجلت أغلبية اللاجئين أو المهاجرين من الجزيرة، ونقلتهم إلى تركيا.

واستمرت عملية إجلاء المهاجرين حتى مساء أمس الأربعاء.

وعزز وجود المهاجرين في الجزيرة، وكذلك مجموعة أخرى في منطقة ماراسيا (أجلتها الشرطة اليونانية)، مخاوف السلطات اليونانية، مما دفع القائم بأعمال وزير الخارجية فاسيليس كاسكاريليس ونظيره التركي حقان فيدان لمناقشة هذه المسألة عبر الهاتف مساء أمس الأول الثلاثاء.