جوجل تعتزم تحديث صور خدمة معاينة الشوارع بألمانيا وسط مخاوف الخصوصية

تعتزم شركة جوجل الأمريكية العملاقة للبحث على الإنترنت، تجديد صور الشوارع الألمانية في خدمتها "ستريت فيو" لمعاينة الشوارع بعد أكثر من 10 سنوات، عندما أثارت الخطوة مخاوف تتعلق بالخصوصية بين المواطنين الألمان.

وبدء من الثاني والعشرين من يونيو، ستلتقط مركبات التصوير للشركة صورا جديدة، حسبما أعلنت جوجل اليوم الخميس.

وبعد ذلك، ستخضع الخدمة للتحديث تدريجيا اعتبارا من منتصف يوليو، وسيجرى ذلك بشكل مبدئي فقط للمدن العشرين المتاحة بالخدمة حتى الآن.

وباستخدام خدمة معاينة الشوارع، يستطيع المستخدمون رؤية مشاهد فوتوغرافية للشوارع عبر خدمة خرائط جوجل والتنقل فيها على الشاشة.

وتم طرح خدمة معاينة الشوارع في ألمانيا بنهاية عام 2010، بينما التقطت صور فوتوغرافية لها في عامي 2008 و2009. وفي ذلك الوقت، مارس عدد كبير نسبيا من المواطنين في ألمانيا، حقهم في إخفاء رؤية المباني التي يقطنون بها.

ولم تُحدِث جوجل الخدمة في ألمانيا منذ ذلك الحين، لكنها فعلت ذلك في دول أخرى.

ويتعين على أي شخص يريد أن يطمس صورة منزله بعد التحديث، أن يتقدم باعتراض جديد، إذ لم تعد الاعتراضات المقدمة في عام 2010 سارية.

وأجرت مركبات جوجل للتصوير جولات في شوارع ألمانيا العام الماضي.

ولم يتم استخدام تسجيلاتها حتى الآن سوى لتحسين خدمة الخرائط الرقمية، غير أن الشركة تعتزم الآن استخدامها جزئيا لتحديث خدمتها الخاصة بمعاينة الشوارع.

ووفقا لمفوض حماية البيانات توماس فوكس في هامبورج، تواصلت جوجل معه في مارس لتوضيح مسائل قانونية تتعلق بنشر الصور الجديدة.

وشدد على أنه عند التقاط الصور في عام 2022، لم يتم إبلاغ المواطنين بأنه يمكن أيضا استخدامها لخدمة معاينة الشوارع.

ووفقا لجوجل، لم يكن ذلك هو القصد آنذاك.

وطالب الشركة بإبلاغه بالخطط المعدلة.

وقالت جوجل إنها ستجري التحديث بتعاون وثيق مع فوكس.