أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رحيل البريطاني جاري كوك من منصب رئيس رابطة الأندية مساء الأربعاء، بعد ساعات قليلة من انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري الأمريكي.

وكان ميسي قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، رفضه عرضًا من نادي الهلال السعودي، وانتقاله لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

وقالت رابطة الأندية السعودية في بيان رسمي لها: «يُنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين قريبًا، عن استراتيجية تحؤّل طويلة الأجل للمساعدة في ضمان توفُّر الخبرة والحوكمة والاستدامة، في إطار مساعيها لمواصلة الزخم والمساعدة في تحقيق طموحات المملكة على صعيد احترافية كرة القدم».

وأضاف البيان: «وتحقق في موسم 2023-2022 نجاحًا مبهرًا على صعيد الجماهيرية والمتابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، على نحو زاد أعداد المتابعين للدوري إلى أعدادٍ غير مسبوقة».

وأتم البيان: «وضمن الاستراتيجية المرتقبة للرابطة، سيتقلّد سعد اللذيذ، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال يوليو المقبل، منصب الرئيس التنفيذي بالتكليف؛ بعد انتهاء فترة عمل جاري كوك، الذي قدّم للرابطة خدماته وخبرته الاستشارية لأكثر من عام».