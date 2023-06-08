الأمن العام اللبناني: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان

أكدت المديرية العامة للأمن العام بلبنان أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قدمت أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت قادمة من دولة ‏الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق ‏بمستنداتها تبيّن أن بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول‎.‎

وأوضح مكتب شئون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أ‏ن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، ‏مناطة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية.

كما ‏يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو ‏بالوكالة، لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدّموا ‏بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.