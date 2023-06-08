 الأمن العام اللبناني: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان - بوابة الشروق
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الأمن العام اللبناني: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان

الإعلامية الكويتية فجر السعيد
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
أ ش أ
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 8:16 م

أكدت المديرية العامة للأمن العام بلبنان أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قدمت أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت قادمة من دولة ‏الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق ‏بمستنداتها تبيّن أن بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول‎.‎

وأوضح مكتب شئون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أ‏ن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، ‏مناطة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية.

كما ‏يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو ‏بالوكالة، لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدّموا ‏بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.


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