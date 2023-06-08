بيلينجهام يكمل آخر خطوات انتقاله لريال مدريد

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أقدم الإنجليزي جود بيلينجهام على خطوة جديدة لإتمام انتقاله إلى ريال مدريد بعد إعلان بوروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، موافقته على بيعه.

وأوضح دورتموند في بيانه أنه توصل لاتفاق مع الريال على انتقال بيلينجهام لصفوف الأخير، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 103 ملايين يورو، إلى جانب حوافز إضافية.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، أن صاحب ال19 عاما أكمل الفحوصات الطبية في مدريد.

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "بيلينجهام وقع أيضا على عقود انتقاله للريال حتى حزيران 2029".

وأشار إلى عزم حامل لقب دوري أبطال أوروبا على تقديم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام الأسبوع المقبل.

يذكر أن بيلينجهام انضم إلى دورتموند عام 2020، قادما من برمنجهام سيتي مقابل 25 مليون يورو.

وبدأ ريال مدريد، ثورة في سوق الانتقالات، إذ تخلى عن بعض نجومه البارزين، وعلى رأسهم كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما ينوي تعزيز صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.