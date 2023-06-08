إقبال كبير على جناح هيئة الكتاب في معرض الرباط

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، المشاركة في الدورة الـ 28، لمعرض الرباط الدولي للكتاب، إقبالا كبيرًا من الجمهور وزوار المعرض على الجناح، لما يضمه من مجموعة من العناوين والإصدارات المهمة لكبار الأدباء والكتاب المصريين والعرب.

وتشارك الهيئة في معرض الرباط للكتاب، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة ومن بينها: «تاريخ الرهاوي المجهول، جماليات الباب العربي، شعائر العرفان، طبقات فحول العشراء، فنون المنون، الحداثة في الفن التشكيلي، طليعة التجديد، حوارات الهوية المصرية، سمير رافع رائد السريالية، بين اللوحة والشاشة، اتجاهات تعليم علم النفس، الانتباه المشترك، الوجود والحرية، تفسير الأحلام، فجر الفلسفة اليونانية، فلسفة التاريخ».

وتنوعت الفئات العمرية، المقبلة على جناح الهيئة في معرض الرباض، خاصة وأن الجناح يعرض العديد من إصدارات الأطفال، إلى جانب مؤلفات قفيمة لكبار المفكرين والمبدعين.

معرض الرباط الدولي للكتاب، انطلقت فعاليات يوم 1 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 11 من الشهر ذاته، بمشاركة 287 عارضا مباشرا و450 عارضا غير مباشر من 51 دولة.