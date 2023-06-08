محافظ الإسكندرية يعتمد ترقية 6280 معلمًـا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم 212 لعام 2023 بشأن اعتماد ترقية عدد 6280 معلمـا من شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها، والذين استوفوا البرامج التدريبية التي نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين بموجب قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام 41 ، 55 ، 56 ، 81 لعام 2023.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابا عن ترقية 120 ألف معلم، تأخذ في الاعتبار أقدمية حقوق المعلمين عند الترقية، مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها عند الترقية.

ونص الكتاب الدورى، على أنه اعتبارًا من 1/1/2022 لدفعة 2016. يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالى: وظائف الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ،وهم الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، طبقـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

واعتبارا من 1/1/2023 لدفعة 2017 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:

الأخصائيين الإجتماعيين، والأخصائيين النفسيين

وأخصائى التكنولوجيا

وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.