هبوط جيرسون سبور رغم فوزه على أنطاليا بالدوري التركي

هبط فريق جيرسون سبور إلى دوري الدرجة الثانية التركي، رغم فوزه على ضيفه أنطاليا سبور 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة بالدوري الممتاز.

وسجل رياض باييتش الهدف الأول لجيريسون في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، فيما سجل بورخا ساينز الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأنهى جيرسون الموسم في المركز السادس عشر (قبل الأخير) برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة خلف اسطنبول سبور صاحب المركز الخامس عشر والذي فاز 4 / صفر في نفس الجولة على عمراني سبور، ليهبط جيريسون رفقة عمراني سبور الذي كان قد تأكد هبوطه في جولات سابقة.

وعلى الجانب الأخر، أنهى أنطاليا سبور الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تعادل بشكتاش وقونيا سبور 3 /3 وفاز أنقرة جوجو على أضنه دمير سبور 2 /1.

يذكر أن جالطة سراي كان قد حسم اللقب لصالحه، حيث أنهى الموسم في المركز الأول برصيد 85 نقطة، وجاء خلفه فناربخشة في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.