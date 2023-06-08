السجن من سنة لـ3 أعوام لـ7 متهمين بسرقة مصنع في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، اليوم الأربعاء، 7 أشخاص وهم: "ع.م.إ"، و"ط.ح.ر"، و"ال.س.م"، و"م.م.م"، و"م.س.م"، و"م.م.ع"، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، و"إ.س.ع"، بالحبس مع الشغل سنة واحدة، ومصادرة الأداة المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالسرقة بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 8734 لسنة 2022 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد قيام 7 أشخاص بسرقة بعض محتويات مصنع كائن في نطاق دائرة القسم كررهًا عن حارسه.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، أنه حال قيام أحد أفراد الأمن بحراسة مصنع، حضر إليه المتهم الثالث لسؤاله عن المصانع المجاورة، بالتزامن مع تسلل المتهمين من الأول إلى السادس أعلى سور المصنع، وقيامهم بغصب عينيه بقطعة من القماش، وتقيد يده بلاصق، واحتجازه داخل إحدى الغرف بالمصنع مهددين إياه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة الحارس، وسرقة منقولات عبارة عن "شبك استلس، وشاسيهات بانيو، و2 مروحة، و2 صاروخ، وماكينة تلميع، وبطارية كلارك، وسجاد، و2 شاشة، وكيسة كمبيوتر، وأوراق ومستندات" وتحميلهم على 3 سيارات نقل ثقيل ولاذوا الفرار.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم أفادوا ببيعهم المنقولات إلى المتهم السابع "سيء النية" بثمن بخس، حيث أرشد عن بعض المسروقات، ومبلغ مالي 350 ألف جنيه باقي حصيلة بيع المسروقات الأخرى.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سمير علي شرباش، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة، عمرو زكي.