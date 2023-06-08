 الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية: تبريد المفاعلات بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنا - بوابة الشروق
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الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية: تبريد المفاعلات بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنا

سارة أحمد
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 8:20 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 8:20 م
أكدت الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، أن تبريد مفاعلات المحطة النووية بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانهار سد مدينة نوفا كاخوفكا الضخم في جنوب خيرسون جزئياً بعد تعرضه لتفجير، ما أدى إلى غمر الفيضانات عدة قرى كلياً أو جزئياً، فيما بدأت السلطات الأوكرانية عمليات إجلاء ضخمة لسكان المناطق المتأثرة، والتي قدرت أعدادهم بنحو 16 ألفاً، في حين يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي.

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