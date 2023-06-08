كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، الأسباب التي دفعت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى قبول عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي.
وقال تشافي في تصريحات لـ صحيفة «ديلي ميل»: «ميسي طوال مسيرته مع كرة القدم لم يتمتع بالصفاء الذهني، وكان عليه التحلي بالمثالية، لكن حاليًا اللاعب يريد إزالة التوتير والضغط من عليه».
وأضاف: «ميسي لم يعد لديه القدرة على تحمل الضغوطات مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي، فهو يريد العيش في هدوء بشكل أكبر».
وأوضح مدرب برشلونة: «دائما لا نضع أنفسنا مكان الآخرين، نحن نفتقد التعاطف، أن تكون ميسي، فذلك ليس بالأمر السهل».
وأتم: «خطوة انتقال ميسي للدوري الأمريكي هي قرار شخصي، وعلينا احترام ذلك، فهو اللاعب الأفضل في التاريخ».