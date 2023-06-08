يوروستات: انكماش اقتصاد منطقة اليورو

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الخميس، دخول اقتصاد منطقة اليورو دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي بعد نشر البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي في كل من أيرلندا وألمانيا.

وسجل اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، انكماشا بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وكانت البيانات الأولية تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول بنسبة 0.1%.

يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود عند تسجيل انكماش خلال فصلين متتاليين.

وقال أندرو كينينجهام المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "نظرا لأن التأثير الكلي للسياسة النقدية المتشددة لم يظهر حتى الآن، فنحن نتوقع استمرار انكماش الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي".

وأوضح بيرت كولين المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي، أن اقتصاد منطقة اليورو يتراجع بشدة حيث بدأت السياسة النقدية تلقي بظلال كثيفة على النشاط الاقتصادي مع تراجع الإنفاق العام لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور أزمة طاقة وشيكة.

وسجل اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نموا سنويا خلال الربع الأول بنسبة 1% بعد نموه بنسبة 1.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 1.3% سنويا.