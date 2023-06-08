استطلاع: أكثر من ثلثي الألمان يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إزاحتهم من وظائفهم

كشف استطلاع حديث، أن أكثر من ثلثي الألمان يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه على الإطلاق أن يحل محلهم بشكل كامل في وظائفهم.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "إرنست&يونج" للاستشارات الوظيفية بألمانيا، والذي تم نشر نتائجه اليوم الخميس، أن 67% يرون ذلك.

ولكن الاستطلاع أظهر أيضا أن واحدا من كل أربعة أشخاص شملهم الاستطلاع أيد مقولة أن لديه مخاوف من أن يتم استبداله بآلات أو بالتكنولوجيا.

وذكر 43% ممن شملهم الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي سيجعل عملهم أسهل.

وبحسب بيان شركة "إرنست& يونج"، قال الخبير التقني لديها أولاف ريدل، إن وفرة إمكانيات التطبيق بالنسبة للذكاء الاصطناعي يمنحه القدرة على إحداث ثورة في عالم العمل، واستدرك قائلا: "ولكن من الواضح أيضا أن أشكال العمل ستتغير، وسوف تظهر وظائف جديدة وتصير وظائف أخرى غير مطلوبة".

ولهذا السبب أكد الخبير الألماني أنه يجب التعامل مع المخاوف على محمل الجد واتخاذ إجراءات بصورة مبكرة لمواصلة تدريب وتأهيل العاملين والعاملات.

جدير بالذكر أن شركة "إرنست&يونج" كلفت معهدا لقياس مؤشرات الرأي بإجراء الاستطلاع الذي شمل ألف شخص في أبريل الماضي.