رئيس وزراء التشيك يتعهد بإرسال مساعدات طارئة لأوكرانيا بعد تفجير سد كاخوفكا

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، عن أن بلاده ستزود أوكرانيا بصهاريج لتوزيع مياه الشرب، وسترات نجاة ومضخات مياه، للمساعدة في جهود الإنقاذ عقب الفيضان الذي حدث نتيجة تفجير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون بجنوب البلاد.

وأفاد الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو براغ إنترناشونال" التشيكي، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع التشيكية سترسل المساعدات الطارئة فورا، كما قال فيالا عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إنه سيتأكد من الاحتياجات الفورية لأوكرانيا، وسينسق تقديم المزيد من المساعدات من وزارات أخرى.

وكان وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، قال أمس الأول الثلاثاء، إن وزارته سترسل 10 ملايين كرونة لمساعدة أوكرانيا في إطار الجهود الإنسانية المبذولة.

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة "بيبول إن نييد" لأشخاص المحتاجون غير الحكومية، إنها ستوفر 120 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة، وخزانات المياه، و1000 مجموعة من المواد الصحية، خلال الأيام المقبلة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.