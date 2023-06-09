وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يدعمون خطط تشديد سياسات اللجوء

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عبر موقع تويتر في اجتماع بلوكسمبورج، دعم وزراء داخلية الاتحاد لخطط تشديد سياسات اللجوء به.

وذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد، أن الخطط تمثل "توازنا بين المسئولية والتضامن".

وبعد ساعات من المفاوضات، وافق أغلبية وزراء داخلية التكتل على الإصلاحات المقترحة، رغم انتقاد النمسا وهولندا وإيطاليا للإصلاحات باعتبارها غير كافية.

ويدرس الوزراء مسودات خطط بشأن احتجاز طالبي اللجوء عند الحدود الخارجية للتكتل لحين التعامل مع طلبات اللجوء.

كما تمت مناقشة إنشاء نظام إجباري لتوزيع عدد متفق عليه من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ويجب على الدول غير الراغبة أو غير القادرة على استقبال المهاجرين المعاد توطينهم أن تقدم مساعدة مالية بدلا من ذلك.