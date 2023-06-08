العراق يخطط لرفع إنتاجية محصول الحنطة من خلال الزراعة الذكية

قال وكيل وزارة الزراعة العراقي ميثاق عبد الحسين، اليوم الخميس، إن بلاده تخطط لرفع الإنتاج الزراعي لمحصول الحنطة للموسم المقبل باستخدام التقنيات الحديثة والتوجه نحو الزراعة الذكية باستخدام المرشات الحديثة لمواجهة شح المياه والمتغيرات المناخية.

وأضاف عبد الحسين، خلال مشاركته في إطلاق مشروع الأسر الريفية في جنوبي العراق جراء التغييرات المناخية وندرة المياه بالتعاون مع كندا وبرنامج الأغذية العالمي (الفاو) إن "الموسم الزراعي الماضي سجل نجاحات كبيرة في العراق وحقق نحو أربعة ملايين و500 طن من محصول القمح وهي معدلات ممتازة ويسعون لزيادتها في الموسم المقبل من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة لمواجهة تقلبات المناخ وشحة المياه".

وذكر أن وزارة الزراعة تستعد حاليا لعقد مؤتمر دولي لجذب استثمارات أجنبية لتطوير القطاع الزراعي وملحقاتها والثروة الحيوانية حيث تجري الاستعدادات حاليا للتهيئة لهذا المؤتمر وتحديد موعد انعقاده.

وأوضح: "ليس أمام العراق سوى التوجه نحو الزراعة الذكية واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير القطاع الزراعي لمواجهة المتغيرات المناخية وقلة التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات".

ويهدف المشروع الذي تموله كندا لمدة أربع سنوات إلى اعتماد الزراعة الذكية في مناطق وسط وجنوبي العراق من خلال تقديم الدعم والتدريب إلى 1250 مزارعا، فضلا عن معالجة المتغيرات المناخية وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض الإنتاجية الزراعية وانعكاساتها على هجرة الفلاحين وزيادة الهشاشة الاجتماعية في المناطق الريفية .