بلينكن يعرب عن قلقه حيال أفعال الحوثيين في اليمن

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اجتمع في الرياض، اليوم الخميس، مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعبر عن قلقه من أفعال الحوثيين التي تحول بين اليمنيين والموارد.

وأضاف متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن بلينكن أبلغ العليمي أن على أطراف الصراع في اليمن التوصل لاتفاق جديد وأكثر شمولا لإنهاء الحرب، بحسب وكالة رويترز.

وكان مصدر في الرئاسة اليمنية قد قال لصحيفة "عكاظ"، إن اللقاء بين بلينكن والعليمي كرس لمناقشة جهود السلام والدور المطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأضافت مصادر للصحيفة، أن اللقاء كان إيجابياً، وأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي شدد على ضرورة دعم المبادرة السعودية لتحقيق السلام في اليمن، مشيرة إلى استعراض العليمي، التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية في ظل العراقيل الحوثية لجهود السلام.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، دعم بلاده لسيادة اليمن ووحدته ولمجلس القيادة الرئاسي، مشدداً على أهمية البناء على الهدنة في تحقيق السلام الشامل وعودة الاستقرار لكامل الأراضي اليمنية.