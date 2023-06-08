تراجع طفيف لمخزون مستودعات الجملة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، تراجعا طفيفا في مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي.
وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع بنسبة 0.1% بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2%، بعد استقراره خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
جاء تراجع مخزون مستودعات الجملة نتيجة تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 1.2%، في حين ارتفع مخزون السلع المعمرة بنسبة 0.6% خلال أبريل الماضي.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 0.2%، بعد تراجعه بنسبة 2.7% خلال الشهر السابق.
وزادت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 0.8%، خلال أبريل الماضي، في حين تراجعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.5% خلال الشهر نفسه.
ومع ارتفاع المبيعات وتراجع المخزون، انخفض معدل المخزون للمبيعات إلى 1.4 نقطة خلال أبريل مقابل 1.41 خلال فبراير الماضي.