تراجع طفيف لمخزون مستودعات الجملة في أمريكا

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، تراجعا طفيفا في مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع بنسبة 0.1% بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2%، بعد استقراره خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء تراجع مخزون مستودعات الجملة نتيجة تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 1.2%، في حين ارتفع مخزون السلع المعمرة بنسبة 0.6% خلال أبريل الماضي.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 0.2%، بعد تراجعه بنسبة 2.7% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 0.8%، خلال أبريل الماضي، في حين تراجعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.5% خلال الشهر نفسه.

ومع ارتفاع المبيعات وتراجع المخزون، انخفض معدل المخزون للمبيعات إلى 1.4 نقطة خلال أبريل مقابل 1.41 خلال فبراير الماضي.