الكويت تدين تعرض مقار عدة بعثات دبلوماسية في السودان للاقتحام والتخريب

استنكرت دولة الكويت، اقتحام مباني سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها، ومبنى سفارة وسكن سفير مملكة البحرين، ومبنى سفارة وسكن سفير دولة فلسطين، ومبنى سفارة الصين، ومنزل سفير سلطنة عمان، في العاصمة السودانية الخرطوم، والاعتداء عليها وتخريبها.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الخميس، على رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية لأعمال الاعتداء والتخريب.

وجددت دعوتها للسلطات الرسمية والأطراف المعنية كافة في جمهورية السودان، سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.