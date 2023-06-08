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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين تخصصا في ارتكاب وقائع الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين أثناء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي بمنطقة الأزبكية.

وضبط المتهمين أثناء سرقة مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة بطالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلي كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بادخال البيانات الخاصة بالمحفظه الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية، وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ.

كما اقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجنى عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم، وأضافا بانفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.