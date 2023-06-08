طلاب قسم الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج يهدون عصا إلكترونية لمعيد من ذوي الإعاقة



شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعالية تسليم عصا إلكترونية للعربي نعمان المعيد بقسم الإعلام بكلية الآداب ذو الإعاقة البصرية، وهي مشروع التخرج الخاص بطلاب قسم "كهرباء قوى وآلات" بكلية تكنولوجيا التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، هيدرا محفوظ المدرس بقسم كهرباء قوى وآلات والطلاب المسئولين عن المشروع، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد رئيس الجامعة بفكرة العصا والتي تستخدم لمساعدة ذوي الاعاقة البصرية بما تحتويه من مواصفات مبتكرة تسهم في دمج "المكفوفين" مع المحيط الخاص بهم، إلى جانب أنها تسهل حركتهم في الأماكن العامة في التنقل الآمن بدون مساعدة أي شخص، مضيفاً ان العصا تعتمد على مجموعة من الحساسات التي تعالج العوائق وبرك المياه التي قد تحدث صدمات أو أي ضرر للكفيف أثناء تنقله، دون الحاجة إلى أي مساعدة خارجية، مع إمكانية رسم مسار آمن لهم للوصول إلى أي هدف أو مكان باستخدام نظام GPS لتحديد مكان الكفيف، إذا تعرض لحادث ووضعه على شبكة المحمول للوصول إلى موقعه.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم أن

المكونات المادية للجهاز عبارة عن

عصا مزودة بصندوق صغير به الشرائح والحساسات والبطارية، وتعمل عند تعرض الحساسات الموجودة بالعصا لأي عائق على بعد 25 سم، تطلق تحذير للكفيف بحيث يتفادى العائق مع إعطاء تعليمات الحركة في الاتجاه الصحيح، مع

إرسال موجات إلى تطبيق ال GPS بالموبايل لتحديد الاتجاه الصحيح للحركة.

وأعرب كل من الدكتور محمد توفيق وعربي نعمان عن امتنانهما لهذا الإهداء، خاصة أن العصا تخدم ضعيف وفاقدي البصر، مشيدين بفكرة العصا وتصنيعها على أيدي الطلاب وبجهودهم الذاتية، والذي يبرهن ان الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية القادرة علي الابداع والابتكار، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لفئة ذو الاعاقة بالجامعة وتقديم كل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل العقبات التي قد تواجههم، ليحظوا بكل ما يتمتع به أقرانهم الأسوياء.