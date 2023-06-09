بلينكن: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع الخيارات على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضاف -خلال حوار تليفزيوني نقل محتواه موقع الخارجية الأمريكية- أنه ما زال يعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة بشكل عام لضمان الاستدامة والتحقق بفعالية من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

ومضى قائلاً: "لذلك نظل منفتحين على الدبلوماسية، ومن الواضح أن هذا هو أفضل طريق. في الوقت نفسه، نحن أيضًا مصممون جدًا على الوقوف ضد الإجراءات التي تتخذها إيران والتي تعتبر خطيرة ومزعزعة للاستقرار، وكان ذلك جزءًا من المحادثات التي أجريناها بالأمس مع نظرائنا في مجلس التعاون الخليجي".

وحول الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، قال بلينكن:

"إذا كان بوسع الدول – بما في ذلك الصين - أن تلعب دورًا إيجابيًا أينما كان، في المساعدة على دفع عجلة السلام، وتقليل التوترات، إذن، مرة أخرى، أعتقد أن هذا أمر إيجابي".

وأضاف: "هذا ما يجب علينا جميعًا أن نحاول القيام به. وعلى نطاق أوسع، فإن أي خطوات تتخذها القوى الكبرى، بما في ذلك الصين، تكون إيجابية، وتعزز السلام والمصالحة، وهذا أمر جيد".