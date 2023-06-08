اليابان ترصد تحليق قاذفات صينية وروسية بالقرب منها لليوم الثاني على التوالي



رصدت وزارة الدفاع اليابانية قاذفات صينية وروسية تحلق بشكل مشترك بالقرب من اليابان لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، فيما تعتبره طوكيو استعراضا واضحا للقوة العسكرية من قبل الصين وروسيا.

وقالت الوزارة إنها أكدت وجود قاذفتين صينيتين من طراز "اتش-6" وقاذفتين روسيتين من طراز "تو-95" تحلق بشكل مشترك من بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادي جنوب محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وعبرت الحكومة اليابانية، عبر القنوات الدبلوماسية، عن قلقها الشديد بشأن الدوريات الجوية المشتركة، إلى كل من الصين وروسيا.

وتأتي الدورية الجوية المشتركة بعد أن صرحت وزارة الدفاع الصينية أول أمس الثلاثاء بأن الجيشين الصيني والروسي قاما بإجراء "دورية جوية استراتيجية مشتركة" فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وحلقت القاذفات الأربع من اتجاه الصين ومرت بين جزيرة أوكيناوا وجزيرة مياكو، لتصل إلى المحيط الهادي بعد ظهر أمس الأربعاء، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.