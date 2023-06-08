محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع الإشغالات ومستوى النظافة العامة بشبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة والتجميل، وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بأحياء "غرب وشرق شبرا الخيمة"، يرافقه المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمقدم أسامة إبراهيم وحدة مرور شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد شارع ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة؛ للتأكد من إخلائه من الباعة الجائلين الذين يتسببون في إعاقة حركة السير للمواطنين والسيارات، وجرى نقل وإخلاء الشارع من الباعة، وجار تسوية الشارع، ورفع المخلفات من الطريق.

ووجه بضرورة فتح الشارع أمام المواطنين، والمرور بصفة يومية لعدم عودة الباعة مرة أخرى، بالإضافة إلى استجابته لأحد المواطنين برصف شارع الشابوري؛ تيسيرا وخدمة للمواطنين قاطني المنطقة، مكلفا بإدراج الشارع في خطة الرصف الحالية استجابةً لطلب المواطنين.

وتفقد المحافظ، شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من نقل خط المياه والصرف الصحي الكائن بمنطقة أم بيومي.

واطمئن على سير أعمال رفع تراكمات القمامة على امتداد الشارع، مشيرا إلى رفع 800 طن قمامة ونقلهم إلى المقلب العمومي.

وتفقد المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية، حيث جرى تسليم المتنزه وفتحه أمام المواطنين، مُشددا على الاهتمام بنظافة المنطقة بالكامل ومحيطها؛ لتهيئتها أمام الزائرين، وتواجدهم في مكان لائق لهم ولأبنائهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية.

وكلف بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات التي تُقدم للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة من الشوارع أولا بأول، بجانب التواصل المستمر مع المواطنين؛ للاستماع إلى شكواهم وحلها فورا.

وفي السياق ذاته، وجه "الهجان"، رؤساء المُدن والأحياء، ضرورة متابعة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي يتم فيها الرفع، ومراعاة البعد البيئي والاجتماعي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع؛ حفاظا على الحالة العامة للنظافة والبيئة.