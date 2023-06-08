المفوضية الأوروبية: تراجع ثقة المواطنين في النظم القضائية

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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، لدى نشرها نتائج استطلاع أجري مؤخرا، إن الثقة في القضاء لا تزال تشكل معضلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات العدالة بالاتحاد الأوروبي، تراجع التصور الشعبي لاستقلال المحاكم والقضاة أو ظل كما هو في 12 دولة في التكتل.

وكانت ثقة المواطنين بالنظام القانوني متدنية بشكل خاص في سلوفاكيا وبولندا وكرواتيا.

غير أن الثقة في استقلال النظام القضائي تحسنت مقارنة بالعام السابق في 12 دولة، وفي 15 دولة منذ عام 2016.

وصنف 11% ممن شملهم الاستطلاع، استقلال القضاء في المتوسط بأنه جيد جدا في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

غير أن نسبة الذين صنفوا النظام بأنه جيد جدا تفاوتت، ووصلت النسبة إلى 25% في ألمانيا.

وقال حوالي 42% من مواطني الاتحاد الأوروبي، إن الأنظمة القانونية كانت جيدة إلى حد ما.

ووصف 5% ذلك بأنه سيئ جدا في أنحاء الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ارتفع إلى 35% في كرواتيا.

وعبر المفوض الأوروبي للعدل ديدييه ريندرز، عن قلقه.

وقال إنه بدون ثقة المواطنين في المؤسسات، لا يمكن أن تحيا ديمقراطياتنا.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الكثير من الولايات القضائية لمراقبة النظم القضائية وتحسين فعاليتها، لا تزال التحديات قائمة فيما يتعلق بضمان تحقيق الثقة الكاملة للمواطنين.

وقال إن هذا اتجاه مقلق، يجب أن نبذل المزيد لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة في أنحاء الاتحاد.

وتقدم الدراسة السنوية، بيانات مقارنة بشأن الفعالية والجودة واستقلال النظم القضائية في دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهر أحدث استطلاع الحاجة، إلى تحقيق تقدم في تشغيل النظم القانونية إلكترونيا في بعض الدول.