المدير العام للأمن الداخلي اللبناني يحذر من محاولات للإخلال بالأمن في البلاد



أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، اليوم الخميس، أن الأمن معيار ثابت لاستقرار الدولة، محذرا من أن المتربصين يراهنون على الفوضى والإخلال بالأمن في البلاد.

وقال اللواء عثمان، في الأمر العام الذي أصدره اليوم بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ"162"، إن "الأمن المستتب يسمح لخطط التعافي والنمو بأن تتحقق وفق الرؤى الموضوعة لها".

وأشار إلى أن كثيرين يحاولون التصدي للدولة، من خلال ضرب مؤسساتها، لافتا إلى أنه في كل مناسبة يذكر بالتحصن بالوطنية والانتماء لأن المتربصين يراهنون على الفوضى والإخلال بالأمن، خصوصا في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر الجميع.

وتابع عثمان: "نعيش التفاعل اليومي مع الأمن، بتسطير الإنجازات الأمنية المتوالية، ككشف الشبكات الإرهابية والتجسسية وتوقيف أفرادها، والتصدي للجريمة السيبرانية، وملاحقة المطلوبين بجرائم التعدي والسرقة وتوقيفهم، وتجارة المخدرات التي تهدد أبناءنا، وتوقيف المتورطين فيها.. وغيرها".

وقال "إن ذلك يبعث على الاطمئنان أن هذه المؤسسة ما زالت قادرة على القيام بدورها في مجال الأمن، مطالبا الجميع بالتكاتف والصمود في وجه الصعاب من أجل إحداث التغيير.