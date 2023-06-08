تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، أحدهما صاحب معرض سيارات، والآخر عاطل، يقيمان بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية؛ لاتهامهم بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة والعملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وكانت معلومات، قد وردت إلى العقيد أحمد عبد الوهاب رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بقيام تشكيل عصابي من شخصين بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة والعملات الأجنبية، أحدهما صاحب معرض سيارات وسبق اتهامه في العديد من القضايا ويدعى "ال.م.ع.م"، 46 عامًا، والآخر يدعى "م. إ.ط.إ"، 29 عامًا، عاطل، ويقيمان بمدينة نبروه.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى إعداد مأمورية ضبطية تضم العقيد عمر عبد المتعال، والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد شمس، وضبط المتحري عنهما بمسكنيهما وبحوزتهما 8000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و9 أقراص لعقار الأوكسي المخدر، و4 أقراص لعقار الترامادول المخدر، و50 جراما من الهيدرو، وقطعة حشيش تزن 15 جراما تقريبًا، ومبلغ 331 ألف جنيه مصري، و55.060 ريال سعودي، و145 دولارا أمريكيا، و2200 ليرة تركي، و15 درهما إماراتيا، وسبيكتين ذهبيتين وزن 233 جراما تقريبًا، و4 هواتف محمولة، وسيارة ملاكي ماركة إسكودا أوكتافيا تحمل لوحة أرقام "د هـ أ / 2257" ملك المتهم الأول.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.