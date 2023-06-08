محافظ جنوب سيناء بوجه انذارًا شديد اللهجة للمتقاعسين عن العمل بتحويلهم للتحقيق

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جلسة المتابعة الدورية بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية، ومديري المديريات، ورؤساء المدن.

وهنأ المحافظ مواطني جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بفوز مدينة شرم الشيخ بالمركز الثالث على العالم في مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر، وذلك من خلال المسابقة الدولية التي أقيمت في دولة مالطا مؤخرٍا، وأيضًا إعلان جنوب سيناء خالية من الأمية.

وأكد أن جنوب سيناء بكافة امكانياتها وقدراتها تستطيع حصد العديد من المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية

وتابع مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه إنذارًا شديد اللهجة للمتقاعسين عن العمل، مؤكدًا أنه سيجري تحويلهم للتحقيق الفوري، وأكد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الدولة من الجهات المعنية.

ووجه المحافظ الشكر لعدد من الجهات المتميزة، لعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية مما أدى إلى الارتقاء بالعمل ورفع راية المحافظة في كافه المحافل.

كما تابع الإجراءات الجارية لبعثة الحج، وطالب بتوفير كافة التسهيلات لهم خلال السفر والمغادرة والإقامة في الأراضي المقدسة والعودة لأرض الوطن.