القبض على قائد دراجة نارية تسبب في مصرع طفل بالشروق

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قائد دراجة نارية تسبب في مصرع طفل يحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده "مهندس ميكانيكا "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بذات العنوان، اقر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما في انتظاره، اصطدمت به "دراجة نارية مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات"، وقائدها، وتبين أنه طالب – مقيم بدائرة القسم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها.

وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق، وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه.