التعليم: تدريب 568 معلما للتعامل مع التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة



أعلنت وزارة التربية والتعليم، تدريب 568 معلما على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 يونيو على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني بمراحلها المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة بضرورة تدريب المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية.

وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكتروني، تيسيرا على المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحانات.