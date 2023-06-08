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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، جولة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدينة كفر الزيات، ضمن جولاته الدورية؛ لمتابعة الأعمال الجارية في المراكز والمدن والأحياء.

وتابع أعمال تطوير مدخل المدينة، وتشغيل نافورة المياه عقب تطويرها، بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وتفقد المحافظ، أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان المحكمة، وأعمال تركيب الإنترلوك وأعمدة الإنارة، وتجهيز الطريق؛ تمهيدا لوضع طبقة الرصف، مشيدا بجهود مجلس المدينة والشركة المنفذة في سرعة إنجاز الأعمال.

واختتم المحافظ، جولته بزرع بعض الأشجار في شارع الجيش، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وعلى هامش الجولة، استمع المحافظ، إلى شكوى وطلب إحدى السيدات، موجها رئيس المدينة بسرعة توفير مطلبها.