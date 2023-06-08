حجز طالب لاتهامه بانتحال صفة صديقه وأداء امتحان بدلا منه في أوسيم

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحجز طالب لاتهامه بانتحال صفه زميله وأداء امتحان دبلوم تجاري في أوسيم.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب انتحل صفة طالب آخر، وأدى امتحانا لمادة الإحصاء في دبلوم التجارة.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث بلاغ من مدير الإدارة التعليمية بأنه أثناء امتحان مادة الإحصاء للصف الثالث التجاري بمدرسة أوسيم قام" أ، م" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى، بانتحال صفة الطالب "م، ي"، 17 سنة بالصف الثالث التجاري ودخل الامتحان بدلًا منه.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.