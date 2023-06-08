فلسطين تثمن مواقف السعودية الثابتة الداعمة لحقوق شعبها

ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووزير خارجيتها فيصل بن فرحان، الذي أكد ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال المالكي -في بيان صحفي- إن الفلسطينيين ينتظرون من الإدارة الأمريكية، أن تستثمر جهودها من أجل إنهاء الاحتلال وإجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يجسد حل الدولتين عبر دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية".