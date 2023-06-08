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سلطنة عُمان وروسيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

مسقط- د ب أ
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 12:03 م


وقّعت حكومتا سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية بمسقط، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، تهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين الصديقين ما سيُسهم في تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب وعن حكومة روسيا الاتحادية أليكسي سازانوف نائب وزير المالية الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطنة عُمان وقعت أكثر من 38 اتفاقية ضريبية مع عدد من الدول لتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري.


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