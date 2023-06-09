خطة أمريكية لمشاركة اليابان وتايوان بيانات طائرات الاستطلاع في الوقت الفعلي

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وتايوان واليابان تستعد لمشاركة بيانات تجمعها طائرات دون طيار للاستطلاع البحري في الوقت الفعلي، معتبرة أن هذه الخطوة تظهر تحرك واشنطن لتعزيز التنسيق حال وقوع هجوم صيني على تايوان.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه من المقرر أن تسلم شركة جنرال أتوميكس الأمريكية لأنظمة الطيران 4 طائرات دون طيار من طراز "إم كيو-9 بي سي جارديان"، إلى تايبيه بداية من عام 2025، مشيرة إلى أنها تعد الطراز البحري من الطائرة دون طيار ريبر التي استخدمتها القوات الجوية الأمريكية على نطاق واسع في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، إذ يمكنها العثور على سفن وأنظمة الرادار لدى العدو وتتبعها واستهدافها.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، أن هذه القدرة ستكون حاسمة في حال وقوع حرب على تايوان، وهو سيناريو تنشط فيه سفن حربية وغواصات صينية حول الجزيرة.

وتابعت أن من شأن تلك الطائرات تعزيز قدرة تايوان وجيرانها؛ للحصول على صورة كاملة بالوقت الفعلي لتحركات القوات البحرية الصينية خلال وقت السلم في سلسلة الجزر الأولى، التي تمتد من اليابان إلى الفلبين.

وقالت 4 مصادر مطلعة، على عملية بيع طائرات "إم كيو-9"، إن واشنطن ستسمح بدمج الطائرات في نفس النظام الذي ستستخدمه القوات الأمريكية في المنطقة، وقوة الدفاع اليابانية.

وسيسمح ذلك للولايات المتحدة وحلفائها، بمراقبة نفس المعلومات التي جمعتها الطائرات بدون طيار في نفس الوقت.

وقال مصدر مطلع على المشروع: "سنتخذ نهجًا عمليًا لضمان إتمام الدمج بأسرع وقت ممكن".

وأضاف مسئول عسكري رفيع، إن مشاركة البيانات بين اليابان وتايوان، وبين تايوان والفلبين، وبين الولايات المتحدة والدول الثلاث، أمر بالغ الأهمية، لكنه أحد أكبر المحظورات لأن الصين ستنظر إليه باعتباره تصعيدا.

وأوضح مسئول عسكري مشارك في التخطيط للمشروع، أن القوات التايوانية سيتم تدريبها على كيفية استخدام نظام الطائرات دون طيار، إلى جانب نظيرتها الأمريكية واليابانية.