تقرير أممي: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين، بما في ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة.



وجاء في تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبرت لجنة التحقيق أن "إلغاء تصريح الإقامة في القدس الشرقية بناءً على تعديل 2018 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يتضمن (الحنث باليمين)، يشكل جريمة حرب، لأنه يتم تطبيقه ضد أشخاص محميين".



كما رأت أن "الترحيل القسري" لصلاح حموري من القدس الشرقية إلى فرنسا يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، أي ترحيل شخص محمي من الأراضي المحتلة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضاف التقرير أن "اللجنة احتفظت في قائمة الجناة المحتملين بمعلومات عن أفراد قد يكونوا مسئولين جنائيا عما يمكن أن يعادل جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني".



وتابع التقرير أنه "وجد أسبابًا معقولة لاستنتاج أن عددًا من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضد منظمات المجتمع المدني ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".



ومن بين تلك الإجراءات، الاعتقال التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني وإجبارهم نقل من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وإلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.



يذكر أن لجنة الأمم المتحدة أجرت أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير، بما في ذلك جلسات استماع مفتوحة ومغلقة في جنيف عقدت في نوفمبر 2022 مارس 2023.



وكان السياسي اليميني المتطرف ووزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قال إن على إسرائيل "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.



كما قام عشرات المستوطنين من المناطق المجاورة بأعمال شغب في وحول حوارة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة وحرق عشرات السيارات في البلدة.